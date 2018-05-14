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14. 05. 2018

Грабитель получил три пули от мамы школьницы

В бразильском Сан-Паулу получил три пули грабитель, напавший на группу детей и родителей под зданием школы, сообщает Daily Mail.

21-летний Эливельтон Невес Морейра пришел к школе и напал с оружием на школьников и их родителей, собравшихся по случаю Дня матери. Однако вместо добычи получил пулю Кати да Силва Састре, которая служит в полиции и носит табельное оружие.

Получившего три пули горе-грабителя срочно госпитализировали, однако спасти не смогли – он умер.

Храбрая мама-полицейская получила личную благодарность от губернатора Сан-Паулу.

Сообщается, что у Кати да Силва Састре две дочери, а ее муж тоже служит в полиции.

Напомним, ранее сегодня сообщалось о попытке изнасилования белорусской певицы московским таксистом.

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Источник: korrespondent.net

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