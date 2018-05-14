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14. 05. 2018

В Москве оштрафовали "казака" из Одесской области за избиение демонстрантов

В РФ Тверской суд Москвы оштрафовал казака из Одесской области за мелкое хулиганство на несогласованной акции протеста Он нам не царь 5 мая в столице России. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Интерфакс.

По словам собеседника, 28-летний молодой человек был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий.

"Находясь в казацкой форме, он сделал ряд хулиганских действий по отношению к участникам несогласованной публичной акции 5 мая", - отметил собеседник агентства.

Как сообщается, Тверской суд признал его виновным в преступлении по статье мелкое хулиганство и оштрафовал на тысячу рублей.

Позже пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко сообщила, что правонарушителя зовут Евгений Федорченко. По ее словам, суд установил, что он "совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах".

На суде "было объяснено, что он является казаком, состоит в общественной организации", добавила Дзюрко.

По данным телеграмм-канала Mash, мужчина родился в Одесской области, и "был одним из тех, кто бил людей нагайкой на Тверской".

Ранее сообщалось, что на акциях Он нам не царь в России задержали более тысячи человек.

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Источник: korrespondent.net

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