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14. 05. 2018

В Украине начала работу полиция Крыма

В Херсонской области начал работу отделенный отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе. Об этом в понедельник 14 мая сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители будут контролировать административную границу с аннексированным Крымом, основные трассы, ведущие с полуострова, а также будут служить на Арабатской стрелке в курортной зоне.

В частности, 65 правоохранителей будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском.

"Крым – это наша земля, и на ней должна быть патрульная полиция. Верю, что наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров. Сегодня на патрулирование пограничной зоны с АР Крым заступают полицейские, командированные из разных областных управлений патрульной полиции", - сказал начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Набор в ряды полиции Крыма и Севастополя продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Украине начала работу полиция Крыма

Ранее сообщадось, что на Донбассе появятся дополнительные полицейские патрули.

Напомним, полиция начинала набор пилотов вертолетов.

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Источник: korrespondent.net

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