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14. 05. 2018

В полтавских селах появятся шерифы

В Полтавской области хотят создать в селах области полицейские станции, на которых по аналогии с западными шерифами, будут служить участковые офицеры полиции. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает сайт города Полтавы.

Отмечается, что эту идею намерены внедрить Управление Нацполиции Полтавской области и главы объединенных территориальных общин.

Отмечается, что количество станций и работников будет зависеть от количества жителей: один полицейский участок рассчитана на 6-7 тысяч жителей.

"Участковый офицер полиции будет выполнять только ту работу, которая связана с охраной и соблюдением правопорядка в населенном пункте и будет отчитываться перед своей общиной", - рассказал заместитель начальника ГУ ЧП Полтавщины Денис Захарченко.

Участкового офицера будет выбирать территориальная община, а Нацполиция его научит и обеспечит спецсредствами. Участковый будет работать в полицейской станции - участке с мониторингом всех камер наблюдения населенного пункта, куда в любое время смогут обратиться местные жители.

Время от времени там будут дежурить патрульные. Зарплату - от 8000 гривен - участковый инспектор будет получать из госбюджета.

"Шерифов" планируют набирать из ветеранов АТО или бывших военных.

Финансирование ежедневной деятельности полицейской станции разделят государство и местные общины. Для этого разработана программа софинансирования.

Как сообщалось, в Украине начала работу полиция Крыма. К службе приступили 65 правоохранителей.

Напомним, на Донбассе появятся дополнительные полицейские патрули.

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Источник: korrespondent.net

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