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14. 05. 2018

Савченко заявила, что написала Путину письмо

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разблокировать обмен пленными. Об этом она сообщила после заседания суда в понедельник, 14 мая, сообщают Українські Новини.

Вместе с тем, Савченко сомневается, что ее включили в список на обмен пленными и позитивно относится к включению в этот список Владимира Рубана.

"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня (о включении в список на обмен)", - заявила депутат.

В то же время Савченко позитивно относится к включению в этот список Рубана и считает, что данное обстоятельство разблокирует процесс обмена пленными.

Также Савченко заявила, что считает Службу безопасности Украины виновной в приостановке процедуры обмена.

Как сообщалось, сепаратисты включили Рубана в обменный список. В СБУ сообщили, что были удивлены этим решением.

Напомним, "теракт Савченко и Рубана" воссоздали на полигоне. Оказалось, что мины и минометы, которые нардеп и ее соратник планировали использовать в Раде, были пригодными для стрельбы.

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Источник: korrespondent.net

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