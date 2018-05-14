К нам едет ревизор. Зачем в Украину приехал Волкер

Визиты Курта Волкера в Украину – это всегда важно. Ключевой партнер Украины – США создали для Волкера специальную должность – специальный представитель Госдепартамента по украинским вопросам.

Именно с миссией Волкера связывают военную поддержку США и перспективы урегулирования конфликта на Донбассе.

Корреспондент.net разбирался, что Волкер привез в Украину в свой седьмой визит в нашу страну.

Сразу на Донбасс

После приезда в Украину Волкер сразу же отправится на Донбасс. Спецпредставитель объявит о выделении Украине дополнительно финансовой помощи.

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине дополнительные 125 миллионов долларов технической помощи "для Донбасса и окружающих территорий, которые испытали на себе влияние российской агрессии".

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития", - сообщили в USAID.

О предоставлении дополнительной помощи будет объявлено на совместной пресс-конференции заместителя администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович, которая состоится завтра 15 мая в Славянске.

Также в Славянске будет открыт Центр коворкинга и экономических инноваций "Топ Плейс", помощь для создания которого также предоставили в USAID.

Кроме этого на Донбассе Волкер собирается, как он сам признался,“увидеть ситуацию на местах и узнать о гуманитарном кризисе".

Больше оружия?

Волкер считает, что предоставление Украине оружия и усиление ее оборонного потенциала направлено не на то, чтобы атаковать или провоцировать Россию, о чем говорят противники этой идеи, а на то, чтобы сдерживать РФ от расширения агрессии.

"Что касается Украины, соотношение сил здесь очень четкое. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь", - отметил американский дипломат.

Он подчеркнул, что "здесь не стоит вопрос о том, надо ли укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию", чего некоторые опасаются.

"Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", - сказал Волкер.

Вместо этого, как отметил представитель США, кстати было бы создание большего потенциала для повышения цены для России, "если она захочет расширить контроль над украинской территорией".

В этой связи спецпредставитель США подчеркнул, что "сдерживание России от дальнейшей агрессии", это то, чего хотели бы добиться Соединенные Штаты и союзники.

Также Волкер убежден, что на Донбассе нет внутреннего конфликта, а все проблемы только от российской агрессии.

"Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск", - считает он.

Отвечая на вопрос, есть ли реальный шанс покончить с войной в нынешних обстоятельствах, Волкер сказал: "Думаю, да, если президент Путин захочет. Считаю, что решение за Россией".

"Если мы договоримся по резолюции, особенно в отношении мандата миротворческой миссии ООН, которая обеспечит зоны безопасности, мы действительно получим возможность положить конец конфликту. Такая возможность есть, но она требует желания России действовать подобным образом", - считает спецпредставитель США.

Говоря об эффективности санкций против России из-за агрессии на Востоке Украины, Волкер констатировал, что за 4 года санкций Россия так и не покинула Украину, однако она не продвинулась дальше и "не получает никаких новых дивидендов из сложившейся ситуации".

"Именно поэтому необходимо определить условия, которые устроят все стороны, будут учитывать интересы и России, и Украины, и Запада. Давайте уже решим этот вопрос, который ничего хорошего никому не приносит и никуда не движется. Надо просто все закончить", - полагает он.

Планы в Киеве

После посещения Донбасса Волкер отправиться в Киев.

В столице состоится его встреча состоится его встреча с депутатами в рамках минской платформы, которая занимается вопросами урегулирования в Донбассе с президентом, правительством, министром иностранных дел.

“Мы будем стремиться с депутатами в рамках минской платформы обсудить три ключевые темы: это гуманитарная, экологическая ситуация и ситуация с безопасностью в Донбассе, миротворческая миссия в Донбассе и заложники", — сказала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко журналистам.

По ее словам, украинская сторона обратилась к посольству США с просьбой организовать встречу Волкера с семьями пленных и без вести пропавших в Донбассе, чтобы он мог "из первых уст услышать об этих проблемах".

Есть новые полномочия или нет?

Перед визитом в Украину в СМИ появилась информация, что Волкеру расширили полномочия в Госдепе США.

По словам руководителя украинской службы "Голоса Америки" Мирославы Гонгадзе, Волкер будет иметь не только полномочия по ситуации на Донбассе, но и широкие полномочия по Украине как таковой.

Однако, позже в Госдепартаменте США опровергли информацию о расширении полномочий Волкера. Отмечается, что функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменными.

"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным", — сказал представитель Госдепартамента.

А что с Сурковым?

Визит спецпредставителя США по Украине на Донбасс – это подготовка к его встрече с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, американский дипломат приехал собрать информацию по ситуации на Донбассе перед встречей с Сурковым.

"Курт Волкер заявил еще на прошлой неделе, что он хочет посетить Донбасс, посмотреть, как происходят дела, какие-то нюансы понять. Потому что переговоры о миротворческой миссии на Донбассе продолжаются, и подготовка к встрече с представителем Путина (Сурковым) продолжается. И я думаю, что ему нужно больше конкретики на местах, чтобы понять, как идти дальше. Я думаю, что это будет основная тема", – сказал Грымчак.

При этом, как мы помним, в апреле в Кремле заявили, что общение между Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым стоит на паузе.

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в января 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосCМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позицию по закону о реинтеграции Донбасса. После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положений Минских договоренностей и заявил, что если РФ хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса.

Источник: korrespondent.net