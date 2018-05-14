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14. 05. 2018

Во Франции исправили карту с "российским" Крымом

На сайте министерства культуры Франции исправили карту, на которой Севастополь был отмечен как часть Российской Федерации.

Теперь в адресе указана Украина.

Как сообщалось, ведомство создало карту, на которой обозначило участников международной акции Ночь музеев-2018, с описанием музеев и их адресами.

Среди участников был указан Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес французы сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Через некоторое время эту информацию исправили, указав на украинскую принадлежность Севастополя.

Как сообщалось, в Венгрии изъяли карту с "российским" Крымом и "молдавской" Одессой.

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Источник: korrespondent.net

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