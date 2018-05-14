Власти России не нашли геев в Чечне

В России по итогам проведенных проверок не было выявлено не только нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике, но и самих представителей сексуальных меньшинств. Об этом заявил и. о. министра юстиции РФ Александр Коновалов на заседании рабочей группы ООН по универсальному периодическому обзору (УПО) в области прав человека, передает в понедельник, 14 мая, Интерфакс.
"Проведенные проверки, в том числе с использованием информации, предоставленной средствами массовой информации, которые сначала послали сигнал о таких нарушениях, не подтвердили не только наличие фактов нарушения этих прав, не удалось найти даже представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне", - сказал Коновалов.
Так он прокомментировал многочисленные упоминания представителями разных стран расследований нарушений прав геев в Чеченской республике.
"Пожалуйста, помогите нам это сделать - выявить их", - добавил он.
Министр подчеркнул, что самое важное обеспечить полноту проверок нарушений прав человека и законов в РФ.
В прошлом месяце в ЛГБТ-сообществе заявили о вывозе из Чечни 114 подвергшихся преследований людей. Правозащитники и журналисты с прошлого года неоднократно сообщали о пытках и похищениях гомосексуалистов в республике.
Напомним, скандал вокруг преследования геев в Чечне разгорелся еще в апреле 2017 года.
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Источник: korrespondent.net
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