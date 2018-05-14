Киев призвал ОБСЕ заставить РФ прекратить агрессию

Глава МИД Павел Климкин призвал президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ использовать все имеющиеся рычаги воздействия на Россию, чтобы заставить ее прекратить военную агрессию в Украине. Об этом он сказал на встрече с делегацией ПА ОБСЕ в понедельник, 14 мая, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечено, что Климкин отметил важность парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ и выразил благодарность президенту Ассамблеи Георгию Церетели за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ на Донбассе и незаконной оккупации АР Крым и Севастополя.

"Министр подчеркнул, что восстановление мира на украинской земле зависит от готовности российской стороны прекратить агрессию против Украины. Он призвал ПА ОБСЕ использовать имеющиеся средства и инструменты, чтобы заставить Кремль соблюдать принципы Хельсинкского Заключительного акта и отказаться от агрессивной и захватнической политики в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Фото: МИД Украины

В свою очередь Церетели подтвердил поддержку со стороны ПА ОБСЕ территориальной целостности Украины в международно-признанных границах и заверил в дальнейшем содействии и поддержке инициатив украинской стороны в рамках Ассамблеи. Свидетельством консолидированной позиции парламентариев ПА ОБСЕ, по словам Церетели, является принятие Ассамблеей в течение последних лет семи соответствующих резолюций в поддержку Украины.

Президент ПА ОБСЕ подчеркнул, что в ходе последнего посещения Донецкой области имел возможность оценить сложную ситуацию с безопасностью и гуманитарной ситуации на Донбассе, а также отметил важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюзу предложили взять шефство над городами Донбасса.

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Источник: korrespondent.net