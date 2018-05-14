Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 00:12
+22°C
Завтра +25°C
+22°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
14. 05. 2018

В Санкт-Петербурге убили украинца - СМИ

В российском Санкт-Петербурге группа неизвестных до смерти забила гражданина Украины. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает АН Оперативное прикрытие.

По данным СМИ, окровавленный труп 32-летнего украинца был найден 13 мая в 17:20 у забора у ТРК Румба.

Подруга убитого рассказала, что между парнем и компанией из шести мужчин вспыхнула перепалка, которая переросла в драку. Украинца били руками и ногами. Он скончался от множественных травм.

Вскоре после обнаружения трупа полиция задержала одного из подозреваемых - 39-летнего гражданина Беларуси. Он является уроженцем Украины и проживал в Невском районе Санкт-Петербурга.

Следственный комитет России проверяет обстоятельства убийства.

Ранее в Польше напали на трех украинцев.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.