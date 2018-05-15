Меланья Трамп перенесла операцию

Первой леди США Меланьи Трамп в понедельник, 15 мая, сделали операцию на почках. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению, Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественной опухли.

"Процедура прошла успешно, осложнений не было", - отметили в Белом доме.

Меланья Трамп будет находиться в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, "вероятно, останется там в течение недели".

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп объявила о запуске своей программы Be best, направленной на информирование детей о борьбе с трудностями современной жизни.



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Источник: korrespondent.net