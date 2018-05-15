Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 01:48
+22°C
Завтра +25°C
+22°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
15. 05. 2018

В Крыму назначен суд по делу украинца Балуха

В Раздольненском "райсуде" Крыма во вторник, 15 мая, состоится "суд" по делу украинца Владимира Балуха. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в соцсети Facebook.

Начало заседания назначено на 12.00. Дело будет рассматривать судья Татьяна Пыркало.

"На предыдущих судебных заседаниях “прокурор" зачитал обвинительное заключение, согласно которому 11 августа 2017 года Балух, находясь в ИВС, “нанес начальнику этого учреждения удар локтем, а затем - флаконом моющей жидкости по левой руке”. Такими действиями украинец, по мнению следствия, причинил начальнику ИВС "физическую боль, не повлекшую телесных повреждений и расстройства здоровья", - говорится в сообщении.

По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Владимира, а именно: ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это было зафиксировано на видео в ИВС. Однако по заявлению Балуха расследование в отношении Ткаченко так и не начали", - добавили правозащитники.

Ранее правозащитники заявляли, что Владимира Балуха хотят отправить в карцер. Также сообщалось, что украинца избивают и оказывают на него психологическое давление. 

Напомним, в Крыму "суд" назначил украинцу Владимиру Балуху наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.