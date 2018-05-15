Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 03:41
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
15. 05. 2018

Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу. Соответствующее сообщение во вторник, 15 мая, он опубликовал на своей странице в соцсети Тwitter.

По его словам, на ЧМ гарантированы провокации.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - подчеркнул Климкин.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена.

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 14 мая 2018 г.

Ранее в Госпогранслужбе болельщикам не рекомендовали ехать на ЧМ-2018.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.