В Херсоне вечером в понедельник, 14 мая, неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в ТРЦ Фабрика. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в соцсети Facebook.

При попытке задержания злоумышленники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись. Аброськин сообщил, что в Херсонской и смежных областях введен оперативный план Сирена.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне неизвестные напали на ювелирный магазин и сожгли авто

Ранее сообщалось, что в Одессе силовики отдела уголовного розыска применили травматическое оружие во время задержания двух преступников на улице Разумовской.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net