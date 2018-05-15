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15. 05. 2018

Столкновения в секторе Газа: число жертв достигло 55

В результате столкновений палестинцев с израильскими военными на границе Израиля и сектора Газа число жертв среди палестинцев достигло 55, более 2400 человек травмированы. Об этом в понедельник, 15 мая, пишет AFP.

Как заявил палестинский посланник Организации Объединенных Наций, в числе погибших было восемь детей в возрасте до 16 лет.

Военные Израиля заявили, что в протестах вдоль границы с сектором Газа участвовали 40 тысяч палестинцев.

Ранее сообщалось о 52 жертвах столкновений с израильскими военными в ходе акции протеста.

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Источник: korrespondent.net

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