Ответственность за насилие в секторе Газа несет ХАМАС - Белый дом

Ответственность за насилие в секторе Газа несет палестинское исламистское движение ХАМАС. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах во время брифинга, пишет Reuters в понедельник, 14 мая.

"ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует подобную реакцию. Это пропагандистский ход со стороны ХАМАС", - подчеркнул он, добавив, что Израиль имеет право на самооборону и правительство Израиля потратило недели, чтобы избежать насилия.

Он также сообщил, что США стремятся остановить гибель людей.

Вместе с тем в Белом доме отмечают, что официальное открытие посольства США в Иерусалиме и столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на границе с сектором Газа не повлияют на мирный план, который скоро будет представлен Вашингтоном.

Ранее сообщалось о 55 жертвах столкновений с израильскими военными в ходе акции протеста.

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Источник: korrespondent.net