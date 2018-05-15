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15. 05. 2018

Великобритания повторно отказала в визе племяннице Скрипаля

Посольство Великобритании в России вновь отказало в визе племяннице отравленного экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля. Об этом в понедельник, 14 мая, сама Виктория Скрипаль сообщила РБК.

Отказ, присланный по электронной почте, мотивирован тем, что у женщины недостаточно большая зарплата, чтобы посещать страну, и что у нее нет поручителей.

"Сплошная формальность, не знали, как отказать", - заявила племянница Скрипаля.

Она подчеркнула, что снова попытается попасть в Великобританию, где проходят лечение ее дядя и сестра Юлия.

"Надо немного подождать. Может, попробую туристическую визу получить. Из нашего посольства каждую неделю звонят, интересуются, помогают. Но их тоже никто не слушает", - добавила Скрипаль.

Ранее МИД Великобритании отказал в выдаче визы Виктории Скрипаль, заявив, что "ее заявление не соответствует иммиграционным правилам".

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Источник: korrespondent.net

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