Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 07:06
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
15. 05. 2018

В США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину

В американском штате Юта электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в момент аварии электромобиль был на автопилоте.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в компании Tesla выяснили, что во время аварии в Калифорнии, когда автомобиль с водителем в кабине попал в аварию и загорелся, электрический автомобиль Model X был на автопилоте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.