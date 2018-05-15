В США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину

В американском штате Юта электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в момент аварии электромобиль был на автопилоте.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в компании Tesla выяснили, что во время аварии в Калифорнии, когда автомобиль с водителем в кабине попал в аварию и загорелся, электрический автомобиль Model X был на автопилоте.

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Источник: korrespondent.net