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15. 05. 2018

Вспышка Эболы в Конго: число погибших выросло

В Демократической республике Конго в результате вспышки лихорадки Эбола погибли 19 человек. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Reuters.

Еще 39 человек заражены вирусом Эболы.

Отмечается, что 393 человека, которые контактировали с больными, в настоящее время находятся под наблюдением.

Вспышка лихорадки произошла в городах Бикор, Ибок и Вангата.

Напомним, в начале мая в Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. Погибли 17 человек.

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Источник: korrespondent.net

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