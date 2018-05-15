Вспышка Эболы в Конго: число погибших выросло

В Демократической республике Конго в результате вспышки лихорадки Эбола погибли 19 человек. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает Reuters.

Еще 39 человек заражены вирусом Эболы.

Отмечается, что 393 человека, которые контактировали с больными, в настоящее время находятся под наблюдением.

Вспышка лихорадки произошла в городах Бикор, Ибок и Вангата.

Напомним, в начале мая в Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. Погибли 17 человек.

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Источник: korrespondent.net