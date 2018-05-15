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15. 05. 2018

Итоги 14.05: Санкции против РФ и Волкер в Украине

Евросоюз расширил санкции против России

Европейский Союз расширил персональные санкции против российских чиновников, а также коллаборационистов, причастных к проведению противоправных выборов на территории аннексированного Крыма. В санкционный список должны дополнительно включить пять человек. В отношении них будут применены визовый запрет и блокирование активов.

Курт Волкер приехал в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Харьков. Также он посетит Донбасс и Киев. Спецпредставитель объявит о выделении Украине дополнительно финансовой помощи.

В Иерусалиме открыли американское посольство

В Израиле США открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное туда из Тель-Авива. Торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива приурочена празднованию 70 годовщины основания Израиля.

В Испании утвердили нового главу Каталонии

Парламент Каталонии с минимальным преимуществом избрал Хоакима Торре новым главой Женералитата. Его кандидатуру поддержали 66 депутатов, 65 выступили против, еще четверо воздержались от голосования. Торра был избран во втором туре, где требовалось простое преобладание голосов "за" над голосами "против". Первый тур прошел 12 мая, тогда политика также поддержали 66 депутатов, 65 выступили против.

Надежде Савченко предоставили государственного адвоката

Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко. Также Савченко предоставили государственного адвоката. Им стала Юлия Ткач.

В Украину не пустили российскую артистку Светлану Сурганову

В аэропорту Жуляны пограничники не пустили в Украину российскую артистку Светлану Сурганову, которая ранее являлась солисткой группы Ночные снайперы. В мае 2016 года артистка посещала аннексированный Крым. Так, пограничники приняли решение о непропуске Сургановой в Украину и запрет ей въезда сроком на 3 года.

Источник: korrespondent.net

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