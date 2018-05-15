Итоги 14.05: Санкции против РФ и Волкер в Украине

Евросоюз расширил санкции против России
Европейский Союз расширил персональные санкции против российских чиновников, а также коллаборационистов, причастных к проведению противоправных выборов на территории аннексированного Крыма. В санкционный список должны дополнительно включить пять человек. В отношении них будут применены визовый запрет и блокирование активов.
Курт Волкер приехал в Украину
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Харьков. Также он посетит Донбасс и Киев. Спецпредставитель объявит о выделении Украине дополнительно финансовой помощи.
В Иерусалиме открыли американское посольство
В Израиле США открыли в Иерусалиме свое посольство, перенесенное туда из Тель-Авива. Торжественная церемония переноса посольства США из Тель-Авива приурочена празднованию 70 годовщины основания Израиля.
В Испании утвердили нового главу Каталонии
Парламент Каталонии с минимальным преимуществом избрал Хоакима Торре новым главой Женералитата. Его кандидатуру поддержали 66 депутатов, 65 выступили против, еще четверо воздержались от голосования. Торра был избран во втором туре, где требовалось простое преобладание голосов "за" над голосами "против". Первый тур прошел 12 мая, тогда политика также поддержали 66 депутатов, 65 выступили против.
Надежде Савченко предоставили государственного адвоката
Шевченковский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко. Также Савченко предоставили государственного адвоката. Им стала Юлия Ткач.
В Украину не пустили российскую артистку Светлану Сурганову
В аэропорту Жуляны пограничники не пустили в Украину российскую артистку Светлану Сурганову, которая ранее являлась солисткой группы Ночные снайперы. В мае 2016 года артистка посещала аннексированный Крым. Так, пограничники приняли решение о непропуске Сургановой в Украину и запрет ей въезда сроком на 3 года.
Источник: korrespondent.net
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Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
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Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
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Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
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Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
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Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.