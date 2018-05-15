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15. 05. 2018

КНДР и Южная Корея договорились о новых переговорах

Северная и Южная Корея договорились провести встречу "на высоком уровне" 16 мая. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает южнокорейское министерство объединения.

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля прошел исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мен Ген.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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