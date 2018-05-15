Сутки на Донбассе: 42 обстрела, жертв нет

За минувшие сутки сепаратисты 42 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал, сообщается в утренней сводке операции Объединенных сил в Facebook во вторник, 15 мая.

"Ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - говорится в сводке.

По данным штаба, на Луганщине в районах населенных пунктов Троицкое, Новозвановка, Золотое сепаратисты вели огонь, пытаясь спровоцировать огонь украинских воинов в ответ.

На Донецком направлении активные боевые действия продолжались в районах н.п. Железное, Новгородское, Шахта Бутовка.

"Усилия российско-оккупационных войск были напрасными. Оборонительные рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в пресс-центре.

Напомним, за предыдущие сутки, 13 мая, боевые действия не прекращались вдоль всей линии соприкосновения, сепаратисты 63 раза нарушали режим прекращения огня.

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Источник: korrespondent.net