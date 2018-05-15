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15. 05. 2018

В Канаде женщина впервые стала архиепископом

Англиканская церковь Канады впервые избрала архиепископом женщину. Об этом сообщила пресс-служба епархии Нового Вестминстера.

Мелиса Скелтон получила сан архиепископа и митрополита. Она возглавила англиканскую церковь в Британской Колумбии и Юконе.

Скелтон сохранила и предыдущую должность – епископа в Нью-Вестминстере.

Как отмечает CBC News, Скелтон родилась в США в семье адвокатов. До прихода в церковь она работала в компаниях Proctor & Gamble и Tom’s of Maine.

Ранее канадский парламент большинством голосов поддержал обращение к Папе Римскому с призывом приехать в Канаду и лично извиниться за плохое отношение Церкви к коренным народам в прошлом столетии.

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Источник: korrespondent.net

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