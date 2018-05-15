Польше дали полтора месяца для изменения судебной реформы

Евросоюз дал Польше еще шесть недель для внесения изменений в противоречивую судебную реформу, проводимую в стране. Как сообщает Euractiv, 14 мая в Брюсселе состоялось заседание Совета ЕС, но министры не принимали решения о дальнейших действиях в отношении Польши, в частности, из-за первых изменений в реформе и продолжающихся переговоров.

Следующая встреча состоится 26 июня и тогда, по словам вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, Польша может столкнуться с "полным спектром" возможностей, если не будет дальнейших изменений.

"Мы достигли определенного прогресса, но мы все еще считаем, что есть возможность сделать еще больший прогресс, чтобы мы могли сказать, что нет системной угрозы", - заявил Тиммерманс.

Франция и Германия выпустили совместное заявление, заявив, что обе страны "выражают свое мнение одним голосом, когда нашу общую ценность ставят под угрозу", и выразили свою поддержку Тиммермансу.

"Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку его усилиям в диалоге с польскими властями", - заявила французский министр по европейским делам.

Напомним, 20 декабря 2017 года Европейская комиссия начала процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы.

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Источник: korrespondent.net