Сектор Газа: США заблокировали заявление ООН

США заблокировали принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее убийства палестинцев и призывающее к проведению независимого расследования. Об этом сообщает Times of Israel во вторник, 15 мая.
"Совет Безопасности выражает свое возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов", - говорилось в проекте заявления.
В нем также отмечалось, что "члены Совбезе призывают к проведению независимого и прозрачного расследования этих действий в целях обеспечения ответственности (за совершенные преступления)".
Как пишет агентство Associated Press, постоянный наблюдатель Палестины при ООН "хочет, чтобы Совет Безопасности осудил убийства".
Между тем, постпред Израиля при Организации "призывает Совет осудить ХАМАС".
Напомним, экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа пройдет сегодня, 15 мая, в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 по Киеву).
По последним данным, число жертв столкновений израильских военных с палестинцами возросло до 59 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.