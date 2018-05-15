Сектор Газа: США заблокировали заявление ООН

США заблокировали принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, осуждающее убийства палестинцев и призывающее к проведению независимого расследования. Об этом сообщает Times of Israel во вторник, 15 мая.

"Совет Безопасности выражает свое возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов", - говорилось в проекте заявления.

В нем также отмечалось, что "члены Совбезе призывают к проведению независимого и прозрачного расследования этих действий в целях обеспечения ответственности (за совершенные преступления)".

Как пишет агентство Associated Press, постоянный наблюдатель Палестины при ООН "хочет, чтобы Совет Безопасности осудил убийства".

Между тем, постпред Израиля при Организации "призывает Совет осудить ХАМАС".

Напомним, экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа пройдет сегодня, 15 мая, в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 по Киеву).

По последним данным, число жертв столкновений израильских военных с палестинцами возросло до 59 человек.

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Источник: korrespondent.net