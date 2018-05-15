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15. 05. 2018

В Кемерово начали сносить ТЦ Зимняя вишня

В Кемерово сегодня, 15 мая, начали сносить торговый центр Зимняя вишня, где при пожаре 25 марта погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Рабочие приступили к демонтажу одного из зданий, где располагаются сауны и автомойка. Металлический забор, возведенный вокруг Зимней вишни на период следствия, убрали, при этом рабочие блокируют входы и выходы из здания.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев прибыл на место работ и объявил, что здание торгового центра находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. 

По его словам, сквер на месте Зимней вишни планируют открыть к 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в России закрыли почти каждый третий торговый центр после тотальных проверок инспекторами МЧС из-за пожара в Кемерово, что вызвало недовольство у предпринимателей, которые вышли на пикет. 

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Источник: korrespondent.net

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