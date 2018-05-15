К свадьбе принца Гарри равнодушны две трети британцев

Две трети британцев равнодушны к свадьбе принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл, которая состоится в эту субботу, 19 мая. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного организацией YouGov, сообщает Reuters.

Согласно данным исследования, 66% респондентов "не испытывают интереса" к этому событию, причем 60% опрошенных заявили, что планируют провести день королевской свадьбы "как обычный выходной".

По мнению 57% участников опроса, королевская семья должна платить не только за свадьбу, но и за работу правоохранителей, которые будут обеспечивать безопасность во время торжества.

В целом опрос показал, что большинство британцев поддерживают монархическую форму правления в их стране, отмечает информагентство.

Заказчиком исследования выступила британская политическая организация Республика, выступающая за переход государства от конституционной монархии к республике. Как считает ее руководитель Грэм Смит, соцопрос продемонстрировал "равнодушие и безразличие" британцев к королевской семье.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net