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15. 05. 2018

СБУ проводит обыски в офисе РИА Новости-Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России. Проводятся следственные действия в офисе РИА Новости-Украина в Киеве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую во вторник, 15 мая.

"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия", – сказала Гитлянская.

Она уточнила, что, в частности, обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе РИА Новости-Украина.

По словам Гитлянской, также правоохранители задержали во вторник утром в Киеве сотрудника РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Ранее в СБУ заявили о пресечении попыток российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая с помощью запрещенных социальных сетей.

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Источник: korrespondent.net

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