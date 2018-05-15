СБУ проводит обыски в офисе РИА Новости-Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Автономной республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России. Проводятся следственные действия в офисе РИА Новости-Украина в Киеве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую во вторник, 15 мая.

"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия", – сказала Гитлянская.

Она уточнила, что, в частности, обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе РИА Новости-Украина.

По словам Гитлянской, также правоохранители задержали во вторник утром в Киеве сотрудника РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Ранее в СБУ заявили о пресечении попыток российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая с помощью запрещенных социальных сетей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net