Российского комика не пустили на концерт в Киеве

Российскому комику-стендаперу Даниле Поперечному запретили въезд в Украину накануне его концерта в Киеве, который должен был состояться 18 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщили представители общественного движения Отпор, которое инициировало запрет.

"Благодаря обращению Гражданского движения Отпор СБУ запретила въезд российскому видеоблоггеру и стендаперу Даниилу Поперечному. Причиной стала антиукраинская позиция "творца" и его заявления в поддержку российской политики в Украине, в частности, оккупации Крыма. Следующие три года он не сможет попасть на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/vidsich

Сам артист довольно эмоционально и с использованием ненормативной лексики отреагировал в комментариях под сообщением.

"Витаю, сумасшедшие каратели. Хотелось бы отметить, что у вас нет ни малейшего права запрещать мне въезд в страну, в которой я закончил среднюю школу, в которой живут мои друзья и одноклассники, а также моя мама. Вы, перепрошую, совсем там *** дали со своими играми в вершителей человеческих судеб? О какой такой "антиукраинской" позиции вообще может идти речь? Вы хоть знаете, кто я и чем занимаюсь в России?) Конечно же нет - вы просто ***, которые заваливают службу безопасности Украины липовыми доносами", - написал он.

Напомним, накануне в аэропорту Жуляны пограничники не пропустили в Украину российскую артистку Светлану Сурганову, которая ранее являлась солисткой группы Ночные снайперы. Причина отказа во въезде – незаконное посещение оккупированного Крыма.

В апреле из-за Крыма в Украину не пустили российского рэпера Мота. А в марте "черный список" Украины пополнили российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.

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Источник: korrespondent.net