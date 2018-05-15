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15. 05. 2018

В Украине треть справок о прививках фальшивые - ЮНИСЕФ

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что количество фальшивых справок о вакцинации в Украине составляет около 30%. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на медицинского эксперта организации Екатерину Булавинову.

"То есть у нас не только охват прививками невысокий, но и можно оттуда убрать количество этих фальшивых справок. Мы делали большой опрос как ЮНИСЕФ - цифры удивительно высоки. Поэтому я остерегаюсь, что если у нас введут "силовой" метод вакцинации, то он приведет лишь к еще большему росту фальшивых документов", - заявила Булавинова.

Эксперт ЮНИСЕФ добавила, что сейчас в связи со вспышкой кори в Украине охват вакцинацией против кори значительно повысился. При этом охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша составляет около 50%. "Это очень низкий охват. Так же низкий охват и против гепатита", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Минздрав отправил в регионы 800 тысяч доз вакцины от кори.

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Источник: korrespondent.net

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