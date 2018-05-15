Фонд Сороса уходит из Венгрии

Международная благотворительная организация Фонды Открытое Общество, учрежденная финансистом и филантропом Джорджем Соросом, закрывает международную деятельность в Будапеште. Соответствующее заявление обнародовано на сайте организации во вторник, 15 мая.
"Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонды Открытого Общества перемещают свои международные операции и персонал из Будапешта в немецкую столицу, Берлин", - говорится в сообщении
Отмечается, что совместно с другими международными спонсорами Открытое общество будет продолжать поддерживать работу групп гражданского общества Венгрии по таким вопросам, как искусство и культура, свобода СМИ, прозрачность, образование и здравоохранение.
Решение о переносе операций из Будапешта обосновывается тем, что венгерское правительство "готово ввести дополнительные ограничения для неправительственных организаций через то, что оно назвало пакетом законодательства Стоп Сорос".
"Правительство Венгрии осквернило и исказило нашу работу и подавило гражданское общество ради политической выгоды, используя тактику, беспрецедентную в истории Европейского Союза", - сказал президент фондов Открытого общества Патрик Гаспар.
Законодательство, ссылаясь на интересы национальной безопасности, запрещает любой организации консультировать или представлять просителей убежища и беженцев без государственной лицензии.
Ранее сообщалось, чтоСорос передал $18 млрд в благотворительный фонд Открытое общество. Теперь он может стать второй крупнейшей в США филантропической организацией – после фонда Билла и Мелинды Гейтс.
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Источник: korrespondent.net
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