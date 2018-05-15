Пограничники изъяли у гражданина Литвы 26 кило наркотиков

В международном автомобильном пункте пропуска Сеньковка в Черниговской области сотрудники Госпогранслужбы вместе с таможенниками и представителями СБУ изъяли у гражданина Литвы 26 килограм вещества, по внешним признакам похожего на наркотики.

Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 15 мая.

Отмечается, что вещество спрятали в автомобиле BMWХ5, который направлялся в Украину из России.

"В ходе осмотра автомобиля сработала натренированная на поиск наркотических веществ пограничная собака Альфа", – говорится в сообщении.

Автомобиль направили на углубленную проверку, где после демонтажа конструктивных элементов кузова обнаружили специально оборудованный тайник. В нем находились 26 свертков с порошкообразным веществом общим весом 26 кг. По внешним признакам часть вещества похожа на героин, а другая – на медицинский опиум сырец. Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества.

"По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 305 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров Уголовного кодекса Украины", – отметили в пограничном ведомстве.

В настоящее время обнаруженное вещество правоохранительные органы изъяли для проведения экспертизы.

Ранее в Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом, где производился амфетамин. задержанному мужчине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: korrespondent.net