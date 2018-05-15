Пограничники изъяли у гражданина Литвы 26 кило наркотиков

В международном автомобильном пункте пропуска Сеньковка в Черниговской области сотрудники Госпогранслужбы вместе с таможенниками и представителями СБУ изъяли у гражданина Литвы 26 килограм вещества, по внешним признакам похожего на наркотики.
Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 15 мая.
Отмечается, что вещество спрятали в автомобиле BMWХ5, который направлялся в Украину из России.
"В ходе осмотра автомобиля сработала натренированная на поиск наркотических веществ пограничная собака Альфа", – говорится в сообщении.
Автомобиль направили на углубленную проверку, где после демонтажа конструктивных элементов кузова обнаружили специально оборудованный тайник. В нем находились 26 свертков с порошкообразным веществом общим весом 26 кг. По внешним признакам часть вещества похожа на героин, а другая – на медицинский опиум сырец. Сейчас проводится экспертиза изъятого вещества.
"По данному факту направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 305 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров Уголовного кодекса Украины", – отметили в пограничном ведомстве.
В настоящее время обнаруженное вещество правоохранительные органы изъяли для проведения экспертизы.
Ранее в Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом, где производился амфетамин. задержанному мужчине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проведут последний матч на чемпионате мира
Национальная сборная Беларуси по хоккею, которая уже потеряла все шансы на выход из группы на чемпионате мира в Дании и досрочно вылетела из элитного дивизиона, 15 мая в 17:15 по минскому времени проведет свой последний матч на турнире. Сыграют белорусы с командой Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам
Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.