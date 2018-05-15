Кремль возмущен обысками в офисе РИА Новости-Украина

В Кремле считают возмутительными действия силовых структур Украины в отношении российских СМИ в Киеве. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"В случае, если эти действия правоохранительных органов Украины каким-то образом связаны с профессиональной деятельностью этих средств массовой информации, это является абсолютно возмутительным и вопиющим", – заявил Песков.

По его мнению, такие действия "противоречат всем нормам и правилам, они заслуживают самого жесткого осуждения по линии международных организаций.

"Мы будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что "украинское руководство и украинские силовики уже неоднократно были замечены в силовом воздействии на средства массовой информации, замечены в действиях, направленных на подавление свободы слова и свободы СМИ".

"Мы самым решительным образом это осуждаем", – сказал Песков, подчеркнув, что Москва считает неприемлемыми какие-либо силовые действия в отношении российских СМИ.

Отвечая на вопрос, последуют ли ответные действия со стороны Москвы, Песков сказал: "Безусловно, меры взаимности будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретно, нужно сначала получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь".

"Этого достаточно для жесткого осуждения. А в остальном будем действовать квалифицировано, но, безусловно, напористо, максимально защищая интересы российских СМИ", – заключил Песков.

Утром 15 мая стало известно, что сотрудники СБУ и прокуратуры проводят обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве. Также главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались в офис канала в Киеве.

В СБУ заявили, что сеть медиаструктур, подконтрольных России, использовалась в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net