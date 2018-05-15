День открытия посольства США в Иерусалиме стал для сектора Газа самым кровавым со времен войны с Израилем в 2014 году.

Около 60 протестующих палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа. Еще 1,6 тысячи получили ранения.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в секторе Газа.

Крупнейший протест палестинцев

Когда в Иерусалиме открывали американское посольство, тысячи палестинцев собрались на окраине Газы, устроив вдоль забора одну из самых крупных демонстраций за всю историю конфликта.

Организаторы на месте сбора в городе Газе призывали демонстрантов прорваться через забор. Они заявили, что израильские солдаты покидают свои позиции и бегут, хотя на самом деле там шло усиление группировки, пишет Washington Post.

На линии разграничения молодежь бросала камни и пыталась запускать горящих воздушных змеев в надежде поджечь поля на противоположной стороне. Но в основном это была мирная демонстрация, а ее участники протестовали против потери своих домов и деревень, а также против переноса посольства.

Cмотрите фотогалерею: Кровавое посольство. План Трампа обернулся бойней

Среди шума толпы и сирен машин cкорой помощи, которые сновали туда-сюда, увозя раненых, периодически можно было услышать звуки выстрелов.

Израильтяне разбрасывали листовки, призывая палестинцев держаться подальше от забора: "Спасайте свои жизни и работайте, чтобы строить свое будущее".

Чуть дальше от забора стояли прилавки, и продавцы продавали закуски, бутерброды и сок. Играла громкая музыка, создавая странную карнавальную атмосферу, отмечает газета.

Силы обороны Израиля выступили с заявлением о том, что в 12 различных местах вдоль забора протестуют по меньшей мере 35 тысяч человек. Это в два с лишним раза больше, чем в тех же местах в предыдущие недели.

Демонстрации были спланированы на всех палестинских территориях в знак протеста против решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим и признать этот город в качестве столицы Израиля. Многие рассматривают это как мощный удар по делу освобождения Палестины.

Протесты в Газе длятся уже шесть недель, получив название "марш возвращения". На этой неделе они достигли своего апогея.

До понедельника израильские снайперы убили почти 50 палестинцев, участвовавших в беспорядках возле забора, и ранили 2 240 человек. Такую информацию предоставило министерство здравоохранения Газы.

После открытия американского посольства 14 мая палестинцы во вторник будут отмечать Накбу, или день Исхода палестинцев. 70 лет тому назад, когда было основано государство Израиль, со своих мест проживания были изгнаны примерно 700 тысяч человек.

В этом году организаторы демонстраций в Газе и на Западном берегу продлили их на два дня, чтобы протесты совпали с открытием посольства.

В результате получилось весьма несообразное зрелище. С одной стороны, гала-представления с участием звезд, дочери американского президента Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в Иерусалиме, а с другой - демонстрации палестинцев на небольшом удалении.

ХАМАС поддержал демонстрации в Газе, и это ослабило недовольство палестинцев собственным руководством, которое не может обеспечить нормальные условия жизни в этом секторе площадью 360 квадратных километров.

Более 70 процентов живущих в Газе палестинцев - это беженцы или потомки беженцев из Израиля. Участники демонстраций требуют реализации своего поддержанного ООН права на возвращение.

Иерусалим был захвачен израильской армией в 1967 году. Израильские войска вышли из Газы в 2005 году, хотя ООН до сих пор называет ее оккупированной территорией из-за тех мер контроля, которые осуществляет Израиль, ограничивая передвижение людей и товаров.

В субботу протестующие сожгли главный грузовой терминал в Газе. Ущерб составил 2,8 миллиона долларов, и из-за пожара поставки товаров и продуктов были прекращены.

Масштабы кровопролития в ходе протестов на границе с сектором Газа 14 мая потрясли мировое сообщество, Турция назвала случившееся геноцидом. Однако США высказались в ООН против независимого расследования и заблокировали резолюцию Совбеза.

Смертельное посольство Трампа

Посольства мировых держав в Израиле все это время располагались в Тель-Авиве. Однако президент США Дональд Трамп решил, по собственным словам, "признать правду" и перенести посольство страны в "настоящее сердце Израиля" - Иерусалим.

Даже несмотря на спорный статус города и осуждение со стороны большинства европейских держав.

На торжественной церемонии, которая проходила на улице перед зданием посольства, до этого служившего генконсульством США, присутствовало 800 гостей - глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, члены правительства, спикер кнессета, военное руководство и религиозные лидеры.

В американскую делегацию вошли: дочь президента США Иванка Трамп, ее муж и советник американского лидера Джаред Кушнер, заместитель госсекретаря США Джон Салливан, министр финансов Стивен Мнучин, конгрессмены, а также представители американской еврейской и христианской общин.

На самой церемонии открытия много говорили о мире. Американские пасторы Джон Хейджи и Роберт Джеффресс выступали у трибуны с молитвами, но говорили не совсем о милосердии.

Cмотрите фотогалерею: Кровавое посольство. План Трампа обернулся бойней

Хейджи обращался "ко всем исламским террористам" и "диктаторам", что "Иерусалим выстоит", а США и Израиль будут "вечными союзниками". Джеффресс, в свою очередь, благодарил небеса за то, что они явили миру Дональда Трампа. Отметим, Хейджи ранее заявлял, что Гитлер исполнял волю божью, уничтожая евреев.

Трамп обратился к присутствующим на церемонии по видеосвязи, сказав, что перенос посольства в Иерусалим должен был произойти уже давно.

"Израиль - суверенное государство, и у него есть право самому определить свою столицу, но в течение многих лет мы не признавали очевидное", - сказал президент США.

Он также добавил, что США по-прежнему выступают за достижение мирного договора между Израилем и палестинцами.

По словам зятя Трампа, перенос американского посольства не означает, что США отказались от своей приверженности достижению мира на Ближнем Востоке. "Провокации и насилие - это часть проблемы, но не часть ее решения", - сказал он о протестах на границе сектора Газа.

"Переводом посольства в Иерусалим мы еще раз показали всему миру, что Америке можно доверять", - заявил Кушнер.

Американский телеканал CNN отметил, что события в Иерусалиме и секторе Газа "подчеркнули масштаб задачи, которую поставили перед зятем Трампа, - и проблемы, с которыми столкнулись его инициативы".

Именно Кушнер отвечает за то, чтобы у Трампа появилось новое и эффективное решение палестино-израильского конфликта.

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Источник: korrespondent.net