Госдума приняла законопроект о контрсанкциях против США

Государственная Дума России во вторник, 15 мая, приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям, сообщает Медуза.
Отмечается, что за документ проголосовали единогласно все 412 депутатов, присутствующих на заседании.
Второе чтение законопроектов состоится 17 мая.
Совет по законотворчеству Госдумы предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. Однако у правительства останется возможность запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.
Одновременно с законопроектом о контрсанкциях российские парламентарии во вторник приняли поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России. За них также депутаты проголосовали единогласно.
Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из так называемого "кремлевского списка".
Позже США ввели санкции против оборонных структур нескольких стран, в том числе и России.
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Источник: korrespondent.net
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