Стоимость проезда в Киеве вырастет в два раза

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева существенно вырастет, и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Дмитрия Давтяна во вторник, 15 мая.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривен", – сказал заместитель председателя КГГА во вторник.

По его словам, городская администрация устанавливает "максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

Давтян напомнил, что последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялось корректировки отдельных его составляющих.

"С 2015 году в стране выросли тарифы на электроэнергию – в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива – в 1,5 раза, стоимость шин – в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%", – подчеркнул Дмитрий Давтян.

По его словам, сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро – 8,27 грн, в наземном транспорте – 8,77 грн.

"То есть нынешний рост является компромиссным, и оно меньше необходимого, – отметил заместитель председателя КГГА. – Это сложное решение. И мы вынуждены были его принять, чтобы избежать угрозы транспортного коллапса в столице".

В свою очередь начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский сообщил, что для постоянных пассажиров метрополитена, пользователей бесконтактных карточек стоимость проезда возрастет на 1,3-1,5 гривен.

"Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривну 30 копеек в проездных и на 1 гривню 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривен. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23 – сохранены", – сказал Брагинский.

Он добавил, что средства от изменения тарифа будут направлены на два основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице.

Ранее в апреле появилась информация о том, что власти Киева планируют поднять стоимость проезда до восьми гривен.

Напомним, с января в Киеве 19 маршрутов частных перевозчиков увеличили цену за проезд на 1 гривну.

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Источник: korrespondent.net