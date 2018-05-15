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15. 05. 2018

Волкер проводит встречу с командующим ООС

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился в прифронтовой зоне Донбасса с командующим операции объединенных сил Сергеем Наевым. Об этом сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook во вторник, 15 мая.

Согласно сообщению, генерал-лейтенант поблагодарил в лице Волкера страны-союзники "за поддержку в борьбе с российским агрессором".

Во время беседы Наев ознакомит Волкера с военной и гуманитарной составляющими операции.

Стороны также обсудят ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменяются мнениями о путях мирного урегулирования конфликта.

Ранее Волкер заявлял, что ситуация в Украине не является результатом внутреннего конфликта в стране, гражданской войной или этническим конфликтом. 

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Источник: korrespondent.net

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