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15. 05. 2018

В Бердичеве нашли повешенным тренера футбольной команды

В Бердичеве (Житомирская область) нашли повешенным тренера футбольного клуба Фортуна Сергея Корнийчука. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Уточняется, что сообщение о смерти поступило в полицию 14 мая около 9 утра. Выехавшие на место происшествия правоохранители установили, что погибший местный житель, 1975 года рождения, известный спортсмен и тренер Андрушовского футбольного клуба Фортуна Сергей Корнийчук.

Тело погибшего отправлено на экспертизу. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти нет.

Футболисты на своей странице в Facebook выразили соболезнования в связи со смертью тренера.

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Источник: korrespondent.net

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