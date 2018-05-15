Крымский мост, ранее называвшийся Керченским, президент России Владимир Путин откроет 15 мая на торжественной церемонии.

Первыми по новому мосту на специализированной технике проедут его строители. А уже 16 мая в 05.30 утра через Керченский пролив сможет проехать любой желающий.

Мост, который придумал Путин

Официальное решение построить мост в аннексированный Крым было принято в сентябре 2014 года, через полгода после аннексии. Строительство началось в 2016 году.

По мосту проходят четырехполосная автострада и двухколейная железнодорожная линия. Пропускная способность автотрассы составит 40 тысяч машин в сутки, железная дорога будет включать два пути с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки.

В общей сложности длина моста, который россияне назвали Крымским, составляет 19 километров - самый длинный росийский мост. Сооружение соединит Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. 11,5 километра пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 километра над морем.

Cмотрите фотогалерею: "Стройка века". Путин откроет мост из РФ в Крым

Путин на пресс-конференции в Москве 23 декабря заявил, что введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив поспособствует развитию российско-украинских отношений в перспективе.

"Я уверен и надеюсь, что произойдет нормализация отношений с Украиной, и мост будет полезен для развития российско-украинских отношений в будущем. Это очень восстребованный инфраструктурный элемент", - отметил Путин.

Он также заявил, что это он придумл построить мост из России в аннексированный полуостров. В РФ Крымский мост часто называют "стройкой века".

Первоначально в России исходили из планов сдачи автострады моста в эксплуатацию в 2019 году. Однако вскоре после переизбрания, Путин дал указание открыть мост в мае этого года.

Инфраструктурные проекты РФ, изолирующие Украину

СМИ писали, что Керченский мост откроют 9 мая, когда в России отмечают День победы. Однако планы сместились, 9 мая подрядчик Стройгазмонтаж и заказчик строительства Росавтодор только объявили об окончании строительства. Плановый срок сдачи железнодорожного моста - декабрь 2019 года.

Западная пресса отмечает, что престиж Путина непосредственно связан с этим проектом. В каждой значительной речи упоминается Крымский мост, перед президентскими выборами Путин лично убедился в том, как продвигается стройка.

Путин проверяет строительство моста

Все работы осуществляются концерном Стройгазмонтаж Аркадия Ротенберга. Миллиардер принадлежит к кругу ближайших доверенных лиц Путина. В юности он был партнером Путина по дзюдо, а теперь занимается крупнейшими государственными строительными заказами.

Общая стоимость Керченского моста составит 228,3 миллиарда рублей (около четырех миллиардов долларов). Ранее эксперты подсчитали, что Россия тратит на Крым не менее 2,3 миллиарда долларов в год. При этом потери РФ из-за аннексии полуострова составляют от десяти до 50 миллиардов долларов в год.

Впервые идея строительства моста возникла еще в 19 веке, когда англичане для связи Великобритании с Индией в 1870 году проложили телеграфный кабель между Таманью и Керчью и задумались о строительстве прямого железнодорожного сообщения до своей колонии.

Позже к этой идее вернулся Николай II, но его планы нарушила Первая мировая война. Во время Второй мировой войны немцы построили канатную дорогу для грузов, а потом начали возводить мост у косы Чушка, но не успели достроить.

В 2010 году тогдашние президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович даже подписали меморандум о строительстве моста через Керченский пролив. Планировалось, что он будет возведен к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.

Главные проблемы моста

С первых дней строительства много говорили о том, что России не удастся построить мость через Керченский пролив.

Старший научный сотрудник Российской академии наук Юрий Медовар говорил, что это невозможно из-за сложной геологии.

"Очень сложная геология. Там грязевой вулканизм, там шесть водоносных горизонтов, и плюс ко всему, там карст. Там ничего бить нельзя: это море, плюс метров 80 донных отложений. Вы в курсе, что там утонул паром, кран плавучий? Его найти не могут, потому что там колоссальные донные отложения... Плюс ко всему прочему - там же две реки впадают: Дон и Кубань. И происходит рассоление морской воды, то есть там идет замерзание акватории - штормовая ситуация", - говорил ученый.

Британская газета Financial Times ставит под вопрос экономическую рентабельность моста из России в Крым.

Ожидается, что по этому мосту ежегодно будут перемещаться 13 миллионов тонн грузов и 14 миллионов человек - это примерно столько же туристов, сколько прибыло в Крым на пароме в прошлом году, плюс все жители полуострова включая детей.

По мнению сотрудников американского аналитического Центра стратегических и международных исследований, главная цель строительства моста заключаются в перемещении государственных средств в руки избранных частных лиц и в демонстрации мощи России.

Россия с 2014 года находится под европейскими и американскими санкциями. Компании, строящие Крымский мост, также оказались под ними, как и их владелец Ротенберг.



Европейским и американским компаниям запрещено принимать участие в этом строительстве. В 2018 году стало известно, что прокуратура Нидерландов начала расследование о нарушении семью голландскими компаниями санкционного режима ЕС в отношении России.

Эти компании в 2015-2017 годах поставляли тяжелую технику, которая использовалась при строительстве Крымского моста, обеспечивали ее обслуживание и ремонт. В заявлении прокуратуры указано, что строительство моста рассматривается судами Европейского союза как подрыв территориальной целостности Украины.

Недавно стало известно о проблемах с безопасностью. Структура Минтранса России, который занимается транспортной безопасностью моста, сорвала сроки: она должна была провести инженерные изыскания, проектирование и оснащение инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности моста, но к апрелю 2018 года даже не начала работы по автодорожной части.

3 мая стало известно, что российский премьер Дмитрий Медведев перенес срок завершения всех работ ​по обеспечению транспортной безопасности Крымского моста (и автодорожной, и железнодорожной части) на 1 декабря 2019 года.

При этом проезд грузовиков по Крымскому мосту пока будет недоступен, поскольку до сих пор не готовы развязки на подходах к мосту в части примыкания к региональным дорогам.

Российские СМИ также сообщали, что на строительство подходов к мосту нужно почти 80 миллиардов рублей, а на железную дорогу еще 100 миллиардов.

Украинские убытки и угрозы

Украине неоднократно выражала недовольство строительством моста через Керченский пролив, поскольку это приведет к сокращению количества заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска.

Самая высокая точка полотна моста находится в 35 метрах над водой, а это значит, что треть судов украинского грузового флота больше не смогут проходить через залив. Это тяжелый удар по экономике Украины.

Россия ограничила проход судов к материковой Украине

"Москва ограничила размеры судов, которые могут проходить через Керченский мост, присматриваясь и к Азовскому морю в попытке ограничить движение украинских коммерческих грузов. Мост отрежет Украине возможности для торговли", - пишет FT.

Как рассказали в Мининфраструктуры, ввод в эксплуатацию моста приведет к снижению грузооборота портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины.

В апреле этого года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина теряет десятки миллионов гривен из-за строительства Россией Керченского моста. Он говорил, что мост будет использоваться как политический инструмент давления на Украину.

"Мы теряем большие деньги из-за ограничений параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки - десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места. Россия этим специально подогревает непростую социальную ситуацию в Бердянске и Мариуполе", - сказал Омелян.

При этом министр отметил, что в дальнейшем этот мост может соединить "украинский Крым и украинскую Кубань".

19 февраля этого года Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против России по Конвенции ООН по морскому праву.

Крымский мост в тумане / Most.Life

"Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста", - говорится в сообщении.

Между тем некоторое время назад украинские активисты заявили, что готовят планы по блокировке Крымского моста. Если сделать это не удастся, они планируют фиксировать всех, кто проезжает по мосту и добиваться в отношении них санкций

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Источник: korrespondent.net