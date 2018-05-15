На Донбассе растет безработица

В Луганской и Донецкой областях в период с 2013 по 2017 год уровень занятости снизился на 5-10%, а уровень безработицы вырос на 5-7%. Об этом говорится в исследовании Четыре года в войне. Кризис рабочей силы на Донбассе, сообщает во вторник, 15 мая, Интерфакс-Украина.
"Тенденции, которые наблюдаются в Украине за последние годы, показывают кризис рабочей силы во всех регионах. Но на Донбассе, в частности в прифронтовых населенных пунктах этот кризис усложнен боевыми действиями, оттоком кадров, который наблюдается из-за войны, а с другой стороны значительным количеством внутренне перемещенных лиц", - заявила эксперт общественной организации Фундация.101 Галина Янченко в ходе представления отчета в Киеве.
Согласно исследованию, главными проблемами являются: низкий уровень предпринимательства и новосозданного бизнеса; низкий уровень соответствия кандидатов требованиям вакансий, отток мотивированных кадров из региона, в частности за границу; неэффективность Центров занятости.
"Если говорить про уровень занятости, то можно увидеть, что в 2013 году в Донецкой и Луганской областях был 60%, то в 2017 году уменьшение было до 55% в Луганской области и 50% в Донецкой", - отметил эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Ярослав Пилипчук.
Он добавил, что уровень безработицы с 2013 года вырос с 8-10% до в среднем 15% в 2017 году.
Исследование было проведено представителями ОО Украинский институт будущего и Фундация.101 при поддержке программы развития ООН в Украине (UNDP). Целью исследования была оценка государственных программ стимулирования занятости на Донбассе и прифронтовых территориях.
Как сообщалось, в январе во всей Украине было зафиксировано 354,4 тыс. безработных. Это на 45 тысяч больше, чем месяцем ранее.
В то же время, в декабре вырос уровень максимальной помощи по безработице до 7048 гривен. Однако, средний размер пособия на одного безработного составлял 2 331 гривну.
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Источник: korrespondent.net
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