Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на Троицу

Укрзализныця назначила еще четыре дополнительных поезда на праздник Троицы, который в этом году приходится на 27-28 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 15 мая.

Теперь в общей сложности есть в продаже билеты на 13 дополнительных поездов и три рейса.

Дополнительные поезда на Троицу

Поезд №207 Киев – Ужгород 25 и 27 мая будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении он будет выезжать из Ужгорода 26 и 28 мая в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд №217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов отправится из Киева 25 и 27 мая в 15:14 и прибудет в Рахов в 06:56. В обратном направлении он отправится 26 и 28 мая в 17:44 и прибудет в Киев 9:22.

Поезд №235 Харьков – Ужгород будет курсировать 26 мая из Харькова и 28 мая из Ужгорода. Отправление из Харькова в 10:27, прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 19:30 следующего дня.

Поезд №276/275 Львов – Днепр будет курсировать 25, 27 и 29 мая из Львова и 24, 26, 28 и 30 мая – из Днепра. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Напомним, 7 мая Укрзализныця назначила на Троицу девять дополнительных поездов и три рейса.

Ранее сообщалось, что в начале лета Укрзализныця запустит два модернизированных электропоезда для жителей Донецкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net