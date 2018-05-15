Почти половина россиян ожидает наступление худших времен

В России постоянно увеличивается количество граждан, считающих, что в будущем ситуация в стране только ухудшится. На данный момент так думают около 45% россиян. Об этом свидетельствуют данные социального опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Для сравнения, в мае прошлого года ожидали ухудшения только 38% россиян.
В то же время, 25% уверены, что худшие времена они уже пережили.
В свою очередь, 18% граждан РФ называют худшими именно нынешние времена.
Ситуацию в собственной жизни позитивной характеризуют 77% респондентов, тогда как ситуацию в целом в стране – уже 68%, а отрицательной ее считают 25% россиян.
Опрос проводился 24-25 апреля, количество опрошенных – 2000 респондентов, погрешность составляет 2,2%.
Ранее сообщалось, что большинство россиян чувствуют международную изоляцию. Отмечалось, что количество россиян, считающих, что Россия находится в международной изоляции, достигло максимума - 56%.
Напомним, деятельность Путина одобряют подавляющее большинство россиян. За последние четыре года эта поддержка только увеличивается.
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Источник: korrespondent.net
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