В ОБСЕ заявили, что ответный огонь – это тоже нарушение договоренностей

Любое открытие ответного огня является нарушением договоренности о режиме тишины на Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Краматорске 15 мая, сообщает Украинсая правда.
Он отметил, что со второй половины апреля наблюдатели СММ ОБСЕ способствуют установлению локальных "окон тишины" для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции.
"Вместе с тем ответственность за прекращение стрельбы лежит не на мониторинговой миссии, а на сторонах", – подчеркнул он.
Хуг отметил, что несмотря на предоставленные сторонами гарантии прекращения огня в районе ДФС, наблюдатели ежедневно фиксируют там обстрелы.
"Обе стороны заявляют, что они открывают только ответный огонь... но это также является нарушением достигнутых договоренности о прекращении огня. Любое применение вооружения является нарушением", – заявил он.
По словам Хуга, близкое расположение позиций сторон (в некоторых местах они расположены вдоль одной дороги) и наличие у них тяжелого вооружения (танки, минометы, артиллерийские установки) подпитывает напряженность и приводит к тому, что могут возникать обострения.
"Это вооружение мы фиксируем с обеих сторон линии соприкосновения", - отметил представитель ОБСЕ, отметив, что пока тяжелое оружие не будет отведено, риски будут оставаться.
Ранее Павел Климкин призвал главу ПА ОБСЕ использовать имеющиеся средства и инструменты, чтобы заставить Кремль прекратить агрессию против Украины.
Напомним, в марте в ОБСЕ заявляли, что их патрули блокируют местные жители.
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Источник: korrespondent.net
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