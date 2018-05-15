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15. 05. 2018

Россия официально открыла Крымский мост

Россия официально открыла Крымский мост, пролегающий через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин сказал "Поехали!" и сел за руль КамАЗа. Президент РФ проехал по мосту во главе колонны из 36 грузовых автомобилей.

Путин открыл Крымский мост

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая в 5.30 утра. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани. 

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров, он является крупнейшим в России. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга, давнего друга Путина.

Стоимость проекта составила 228,3 миллиарда рублей. СМИ пишут, что эта цифра может вырасти минимум на 100 миллиардов.

Ранее СМИ сообщили, что одними из первых, кто проедет по Крымскому мосту, станут Ночные волки - байкеры, приближенные к Кремлю.

Россияне освятили Керченский пролив с неба

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Источник: korrespondent.net

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