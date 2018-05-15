Гройсман анонсировал открытие нового тоннеля в Европу

Новый двухколейный железнодорожный Бескидский тоннель, находящийся в Карпатах, будет окончательно сдан в эксплуатацию к концу мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает во вторник, 15 мая, Правительственный портал.
Тоннель заработает на полную мощность 25 мая 2018 года. Начнется полное прохождение поездов.
"Важно, что справились с задачей. До конца мая тоннель будет сдан", - заявил премьер.
Он обратил внимание, что тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз.
"Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции”, - отметил Гройсман.
Длина тоннеля 1700 метров.
Новый тоннель построили на замену старому, действующему с 1886 года. На данный момент он уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Поезда по старому тоннелю проходят с минимальной скоростью.
После открытия нового тоннеля, старый будет законсервирован, и будет использоваться как эвакуационный.
По данным Укрзализныци, новый тоннель позволит увеличить количество пар поездов на участке до 96 в сутки вместо нынешних 25 пар. Он построен с учетом всех требований местности и соответствует самым высоким европейским характеристикам.
Сейчас Бескидский тоннель является единственной одноколейной участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест - Любляна - Будапешт - Братислава - Ужгород - Львов). Это препятствует интеграции транспортной сети Украины с европейской и полноценного использования транзитного потенциала.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что тоннель сквозь Карпаты откроют в 2017 году.
Ранее сообщалось, что новый тоннель растянулся на 1765 метров и соединит Украину и ЕС.
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Источник: korrespondent.net
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