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15. 05. 2018

Береговая охрана Британии спасла пострадавшего от акулы рыбака

Береговая охрана Соединенного Королевства спасла рыбака, который пострадал от нападения акулы. За 21-летним мужчиной прилетел вертолет, на борт которого пострадавшего подняли с помощью троса. Об этом во вторник, 15 мая сообщает ТСН.

Оказалось, что травмы он получил во время работы. Рыбаки случайно поймали селедочную акулу и пытались отпустить хищницу, когда она и напала. Мужчина получил травмы ноги, самая длинная из его ран достигает 25 см.

Напомним, в Австралии испугавшийся акулы серфер от шока уволок ее на берег.

Ранее сообщалось, что на видео сняли спасение слепой акулы из смертельной западни.

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Источник: korrespondent.net

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