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15. 05. 2018

Украинские ученые разрабатывают для НАТО систему поиска взрывчатки

Ученые из Института радиофизики и электроники имени Усикова участвуют в международном проекте НАТО по поиску взрывчатки и оружия в общественном транспорте. Об этом говорится на сайте Альянса.

Над первым этапом проекта будут работать эксперты из Франции (Центр аэрокосмических исследований), Украины (Институт радиофизики и электроники имени Е.Я.Усикова) и Южной Кореи (Сеульский национальный университет).

Ученые намерены спроектировать систему обнаружения веществ на основе микроволн. Предполагается, что она сможет обнаруживать взрывчатку и спрятанное оружие в режиме реального времени и поможет обезопасить транспортную инфраструктуру, в частности аэропорты, станции метро и вокзалы.

Ранее в НАТО рассказали, что приблизит Украину к членству в альянсе.

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Источник: korrespondent.net

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