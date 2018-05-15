Украинские ученые разрабатывают для НАТО систему поиска взрывчатки

Ученые из Института радиофизики и электроники имени Усикова участвуют в международном проекте НАТО по поиску взрывчатки и оружия в общественном транспорте. Об этом говорится на сайте Альянса.

Над первым этапом проекта будут работать эксперты из Франции (Центр аэрокосмических исследований), Украины (Институт радиофизики и электроники имени Е.Я.Усикова) и Южной Кореи (Сеульский национальный университет).

Ученые намерены спроектировать систему обнаружения веществ на основе микроволн. Предполагается, что она сможет обнаруживать взрывчатку и спрятанное оружие в режиме реального времени и поможет обезопасить транспортную инфраструктуру, в частности аэропорты, станции метро и вокзалы.

Ранее в НАТО рассказали, что приблизит Украину к членству в альянсе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net