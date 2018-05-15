Порошенко отреагировал на запуск Керченского моста

Строительство Керченского моста незаконно, а попытки России легитимизировать временную оккупацию Крымского полуострова – тщетны. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook во вторник, 15 мая.
"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом", – написал Порошенко.
Он подчеркнул, что несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать временную оккупацию Крыма, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают – "бремя совершенного международного преступления для России будет только расти".
"Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Напомню, по моему поручению в Арбитражный трибунал конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста", – добавил Порошенко.
При этом он выразил сожаление в связи с тем, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры представителей европейского бизнеса, стремясь там же откупиться от международно-правовой ответственности.
"Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", – резюмировал Порошенко.
Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая в 5.30 утра.
Ранее СМИ сообщили, что одними из первых, кто проедет по Крымскому мосту, станут Ночные волки – байкеры, приближенные к Кремлю.
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Источник: korrespondent.net
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