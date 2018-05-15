Выпускной 2018 в Украине: дата выпускного и последнего звонка

Выпускные в украинских школах и среднеобразовательных учебных заведениях запланированы на 23-24 июня. Дата выбрана не случайно - это первый выходной после основной части ВНО и объявления его результатов.
В то же время, единого числа для проведения выпускного бала в украинских школах - нет. Время вечеринки выбирает руководство отдельного учебного заведения самостоятельно, это может быть любой день в пределах 25 мая - 24 июня. То есть либо сразу после последнего звонка, либо после ВНО.
Напомним первые тестирования ВНО - 2018 по математике, украинскому языку и литературе пройдут уже совсем скоро: 22 и 24 мая. А 25 мая в школах прозвенит последний звонок, который для одиннадцатиклассников будет формальным.
По информации Минобразования в 2018 году в Украине будет приблизительно 200 тысяч выпускников. Такой низкий показатель чиновники связывают с демографическим кризисом, от которого страдала Украина 16-17 лет назад.
В то же время на ВНО-2018 зарегистрировалось более 335 тысяч человек. ВНО по украинскому языку планирую пройти около 333 тысяч детей, по математике - около 111 тыс., истории - 168 тыс.
В дошкольных учебных заведениях Украины также проходят выпускные. Определенного дня - нет, ее устанавливают не просто в отдельном ДУ, а в каждой группе садика самостоятельно. Обычно, выпускные начинают проходить в середине мая и заканчиваются до проведения праздника последнего звонка в школах.
Летние каникулы 2018: когда и сколько отдыхают дети
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут играть на ЧМ-2019 в дивизионе I
Хоккейная сборная Беларуси, которая после сегодняшнего матча со словаками покинет элитный дивизион, уже узнала своих соперников на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проведут последний матч на чемпионате мира
Национальная сборная Беларуси по хоккею, которая уже потеряла все шансы на выход из группы на чемпионате мира в Дании и досрочно вылетела из элитного дивизиона, 15 мая в 17:15 по минскому времени проведет свой последний матч на турнире. Сыграют белорусы с командой Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.