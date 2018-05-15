Выпускной 2018 в Украине: дата выпускного и последнего звонка

Выпускные в украинских школах и среднеобразовательных учебных заведениях запланированы на 23-24 июня. Дата выбрана не случайно - это первый выходной после основной части ВНО и объявления его результатов.

В то же время, единого числа для проведения выпускного бала в украинских школах - нет. Время вечеринки выбирает руководство отдельного учебного заведения самостоятельно, это может быть любой день в пределах 25 мая - 24 июня. То есть либо сразу после последнего звонка, либо после ВНО.

Напомним первые тестирования ВНО - 2018 по математике, украинскому языку и литературе пройдут уже совсем скоро: 22 и 24 мая. А 25 мая в школах прозвенит последний звонок, который для одиннадцатиклассников будет формальным.

Последний звонок в Укрине (фото: gator.radiotrek.rv.ua)

По информации Минобразования в 2018 году в Украине будет приблизительно 200 тысяч выпускников. Такой низкий показатель чиновники связывают с демографическим кризисом, от которого страдала Украина 16-17 лет назад.

В то же время на ВНО-2018 зарегистрировалось более 335 тысяч человек. ВНО по украинскому языку планирую пройти около 333 тысяч детей, по математике - около 111 тыс., истории - 168 тыс.

В дошкольных учебных заведениях Украины также проходят выпускные. Определенного дня - нет, ее устанавливают не просто в отдельном ДУ, а в каждой группе садика самостоятельно. Обычно, выпускные начинают проходить в середине мая и заканчиваются до проведения праздника последнего звонка в школах.

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Источник: korrespondent.net