Польша исследует место памятника УПА в Грушовичах

Институт национальной памяти Польши в течение 24 - 25 мая проведет археологические исследования на кладбище в селе Грушовичи неподалеку Перемышля, чтобы выяснить, похоронены ли там члены Украинской повстанческой армии. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает Польское радио.

"Цель запланированного исследования заключается в том, чтобы выяснить, есть ли в среде обитания до 26 апреля 2017 года памятника, посвященного деятельности УПА, захоронения членов этого украинского формирования", - говорится в сообщении.

В то же время в ИНП сообщили, что о намерении провести исследования был проинформирован посол Украины в Польше и Объединение украинцев в Польше, а их представители приглашены к участию в работе в качестве наблюдателей.

Однако, по мнению ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шереметы, информирование о планируемых исследованиях "за неделю до их начала, по меньшей мере, неправильно".

"Не говоря уже о согласовании с украинской стороной самого факта проведения исследований в соответствии с межправительственным соглашением и согласование их срока. Сейчас у украинских специалистов, которые могут оценить эти исследования на профессиональном уровне, есть уже запланированные другие экспедиции. Как видим, польская сторона не хочет диалога и понимания. Это обидно, но уже не удивительно", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша пытаются договориться по истории.

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Источник: korrespondent.net